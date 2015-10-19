رئيس الحكومة اليمنى يبحث مع سفير الإمارات إعادة إعمار البنى التحتية(تحديث)

بحث نائب الرئيس، رئيس الوزراء اليمنى خالد بحاح اليوم الاثنين بالرياض مع سالم بن خليفة الغفلى سفير دولة الأمارات العربية المتحدة لدى اليمن، المستجدات باليمن فى مختلف المجالات الأمنية والإغاثة وإعادة إعمار ما خلفته الحرب من دمار فى البنى التحتية.

كما بحث الجانبان جهود قوات التحالف العربى بالتنسيق مع الحكومة والسلطات المحلية فى إعادة تأهيل البنى التحتية الحيوية والمهمة.. وأشاد الرئيس اليمنى بالدور الإيجابى التى تقدمه كافة دول التحالف العربي، وفى مقدمتها السعودية والإمارات من دعم ومساندة لأبناء الشعب اليمني.

ومن جانبه أكد سفير الإمارات وقوف بلاده المستمر إلى جانب الشعب اليمنى لتجاوز الظروف والتحديات الراهنة حتى يعم الأمن والاستقرار كافة المدن والمحافظات.

>وأعرب بحاج عن مواساته للسفير فى مقتل عامل فى الهلال الأحمر الإماراتى بعدن مطلع الأسبوع الجاري.

ومن ناحية أخرى ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن بحاح التقى بوزير المالية الجديد منصر القعيطى، وأكد ثقته فى أن تعيينه سيكون له أثر إيجابى فى إدارة مالية الدولة وأنه سيكون إضافة إلى الحكومة التى تتولى ادارة شئون البلاد فى مثل هذه الظروف الراهنة.

وناقش بحاح والقعيطى الوضع المالى الحالى للدولة والتحديات التى تواجه الوزارة فى ظل سيطرة مليشيات الحوثيين وصالح الانقلابية على البنك المركزى فى صنعاء بالإضافة إلى آليات العمل الاستثنائية التى سيتم السير وفقها بما يتناسب مع ظروف الواقع.

من ناحية أخرى استقبل خالد بحاح بالرياض السفير الأمريكى لدى اليمن، وأكد بحاح حرص الحكومة اليمنية على إيقاف المزيد من القتل والدمار ، وإنهاء الحرب والانتهاكات التى تمارسها جماعة الحوثيين وصالح ضد الشعب اليمنى.

وأضاف أن الحكومة مستعدة للسير فى أى طريق يضمن عودة الدولة واستقرارها بجميع محافظات الجمهورية ، وإنهاء معاناة اليمنيين.

وأوضح أن الحكومة والسلطات المحلية متواجدة على الأرض فى كافة المناطق المحررة ، وأن هناك عملا يتم فى مختلف المجالات الأمنية والإغاثة وإعادة الإعمار وتطبيع الحياة فى الكثير من المناطق المحررة بجهود مشتركة مع دول التحالف وفى مقدمتها السعودية والإمارات.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية ، أكد السفير الأمريكى حرص واشنطن على عودة الأمن والاستقرار إلى كافة المدن اليمنية ، ودعمها ومساندتها للشرعية ، فيما أدان الأعمال التى تقوم بها القوى الانقلابية بحق أبناء الشعب اليمنى.

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