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السعودية والمجر توقعان اتفاقا حول التعاون النووى

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السعودية والمجر توقعان اتفاقا حول التعاون النووى السعودية والمجر توقعان اتفاقا حول التعاون النووى
وقعت التى تسعى إلى تنويع مصادر الطاقة لديها، الاثنين مع المجر اتفاق تعاون للاستخدام السلمى للطاقة النووية، ويضاف هذا الاتفاق إلى سلسلة اتفاقات مماثلة وقعتها المملكة فى الأعوام الأخيرة مع دول عدة بينها روسيا وكوريا الجنوبية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الاتفاق مع المجر يلحظ التعاون فى تخطيط وبناء واستثمار المفاعل، إضافة إلى ادارة النفايات النووية وتدريب الطواقم، ووقع الاتفاق عن الجانب السعودى رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقات النووية والمتجددة هاشم بن عبدالله يماني.

ونقلت الوكالة عن يمانى أن التعاون مع المجر سيساعد المملكة فى التزود بالطاقة النووية والمتجددة فى شكل دائم لتجنب استنفاد مواردها من النفط، وتعول المملكة فى شكل كامل على النفط والغاز لإنتاج الكهرباء فيما يزداد الطلب فيها على الطاقة بحسب الوكالة.
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مصر 365

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