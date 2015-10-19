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إصابة عشرات الفلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال ببيت لحم وطولكرم

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إصابة عشرات الفلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال ببيت لحم وطولكرم إصابة عشرات الفلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال ببيت لحم وطولكرم
أصيب شاب فلسطينى ، مساء اليوم الاثنين، بعيار نارى فى المواجهات المندلعة فى بلدة تقوع شرق بيت لحم مع قوات الاحتلال الإسرائيلى على المدخل الغربي.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ فى الهلال الأحمر الفلسطينى ببيت لحم محمد عوض إن طواقم الهلال قدموا الإسعافات لشاب يبلغ من العمر (19 عاما)، أصيب برصاص حى فى القدم اليمنى، ونقل إلى إحدى المستشفيات لتلقى العلاج ووصفت حالته بالمتوسطة.

وفى طولكرم، أصيب العشرات من طلبة وطالبات جامعة فلسطين التقنية (خضوري) فى طولكرم، بحالات إغماء واختناق، نتيجة استنشاقهم للغاز المسيل للدموع، الذى أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلى داخل حرم الجامعة.

وقال شهود عيان إنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومى لتقى العلاج، فيما تم علاج البعض ميدانيا، كانت المواجهات تجددت اليوم بين الطلبة وقوات الاحتلال المتواجدة عند المعسكر التدريبى المقام على أراضى جامعة خضورى غرب المدينة.

وأفادت دائرة العلاقات العامة فى الجامعة، بأن قوات الاحتلال ولليوم الثانى على التوالى والثالث خلال أسبوعين، تقتحم حرم الجامعة، تحت غطاء كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع، وتتمركز عند مبنى المكتبة وأمامها بالقرب من مبنى الإدارة، ما حدا بالجامعة ومجلس الطلبة إلى تعليق الدوام حفاظاً على حياة وسلامة الطلبة والموظفين.

واستنكرت إدارة الجامعة والموظفين والطلبة هذا الإجراء المتعمد والاستفزازى الذى تنفذه قوات الاحتلال بحق هذه الجامعة العريقة التى تضم أكثر من 7 آلاف طالب وطالبة، ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمؤسسات المدنية.

يذكر أن سلطات الاحتلال استولت على جزء كبير من الأراضى التابعة لجامعة خضوري، وتقيم عليها معسكرا تدريبيا لجنودها، الأمر الذى يشكل تهديدا حقيقيا على سلامة الطلبة، والحيلولة دون استكمال مسيرتها الأكاديمية والتوسعية.

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مصر 365