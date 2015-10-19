مدريد يعلن إصابة بيل

(إفي): يعاني الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد الإسباني من إصابة في العضلة النعلية للساق اليسرى، وفقا لما جاء في بيان رسمي.

وجاء في البيان "عقب إجراء الفحوصات الطبية في مستشفى سانيتاس لا موراليخا الجامعي تبين وجود إصابة في العضلة النعلية للساق اليسرى وهي قيد الملاحظة".

يشار إلى أن بيل كان استبدل بين الشوطين خلال مواجهة ريال مدريد وليفانتي السبت الماضي حيث نزل محله لوكاس فاسكيز وذلك في المباراة التي انتهت لصالح النادي الملكي بثلاثية نظيفة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة باريس سان جيرمان في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا