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الأربعاء المقبل.. «الأهرام الكندية» تُنظم يوم رياضي بمشاركة نجوم الرياضة

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الأربعاء المقبل.. «الأهرام الكندية» تُنظم يوم رياضي بمشاركة نجوم الرياضة الأربعاء المقبل.. «الأهرام الكندية» تُنظم يوم رياضي بمشاركة نجوم الرياضة

رئيس الجامعة الدكتور فاروق إسماعيل

تُنظم أسرة «active» بجامعة الأهرام الكندية، الأربعاء المقبل، يوم رياضي بحضور عدد من نجوم كرة القدم ونجوم الغناء، تحت رعاية الدكتور فاروق اسماعيل رئيس جامعة الاهرام الكندية، والدكتور جلال حربي نائب رئيس الجامعة.
> وأكد مصطفي مجدي رئيس أسرة ««active» أن الاسرة تهتم بمثل هذه الانشطة التي تبث روح التعاون بين افراد الجامعة موضحاً حرصه الدائم علي التنسيق مع إدارة الجامعة.
> ومن المقرر أن يشهد النشاط، تنظيم بطولة لكرة القدم مكونة من 8 فرق، وبطولة للبلياردو، وتنس الطاولة، بالإضافة إلي ألعاب خاصة للبنات.

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