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الصين تنفي اتهامات أمريكية حول علاقتها بهجمات الكترونية على سبعة شركات

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الصين تنفي اتهامات أمريكية حول علاقتها بهجمات الكترونية على سبعة شركات الصين تنفي اتهامات أمريكية حول علاقتها بهجمات الكترونية على سبعة شركات

جددت الصين اليوم الاثنين موقفها المبدئي والثابت ضد جميع أشكال القرصنة الالكترونية والتجسس التجارى، نافية أية علاقة لها بهجمات الكترونية على شركات أمريكية.

جاء ذلك على لسان المتحدثة بإسم وزارة الخارجية (هوا تشان يينغ)، في تعليق رسمى على قول شركة أمريكية للأمن الالكترونى معروفة بإسم (Crowdstrike) إن هناك بعض القراصنة مرتبطين بالحكومة الصينية قاموا بمهاجمة سبعة شركات أمريكية على الأقل في الأسابيع الثلاثة الماضية.

ودافعت “هوا” عن بلادها ضد هذا الاتهام قائلة إن الصين تعد من أقوى المدافعين عن الأمن الاكترونى، كما إنها كثيرا ما تقع ضحية لهجمات قراصنة الكمبيوتر.

وقالت إن الصينية لا يمكن – أبدا – أن تشجع أية شركة على السرقة الالكترونية لأسرار تجارية أو أن تشارك في مثل هذه الأنشطة.

وأعربت المتحدثة عن أملها فى أن يقوم الجميع بالتمسك بـ”روح الاحترام والثقة المتبادلة”، وأن يحققوا مزيدا من الحوار والتعاون في مجال الأمن الالكترونى بطريقة بناءة.

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