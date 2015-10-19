نقاش يقتل شقيقه طعنا بالسكين بسبب خلافات على الميراث بالمنوفية

تجرد نقاش بقرية كفر دقماق التابعة لمركز شبين الكوم، من مشاعر الإنسانية، وذلك بعدما قام بقتل شقيقه بعدة طعنات فى الصدر حتى فارق الحياة، وذلك بسبب خلافات على الميراث. تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد محمود سعد رئيس وحدة مباحث مركز شبين الكوم إخطاراً من مستشفى شبين الكوم التعليمى يفيد بأستقبالهم جثة لمواطن يدعى الحسينى جاد عبد المقصود 48 عاما مساعد شرطة بالدفاع المدنى بقويسنا وعلى الفور قرر اللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث جنائى برئاسة ،الرائد محمود سعد رئيس وحدة مباحث المركز، والنقيب أحمد العشماوى معاون مباحث المركز، وبعمل التحريات الأولية.

وبسؤال أقارب المجنى عليه، وبالفحص والتحرى تبين قيام المدعو هلال ج 39 سنة نقاش ومقيم كفر دقماق مركز شبين الكوم بالتعدى على شقيقة بالضرب بالسكين بسبب خلافات على الميراث تم ضبطة والسلاح المستخدم، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.