أخبار عاجلة

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك -
حجازي يخضع لكشف طبي.. والأهلي يواصل مرانه غدًا -
الجبلاية: محمود بسيوني لا علاقة له بما حدث بعد لقاء إنبي وطنطا -
تعرف على رواتب الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية -
انتظرونا غداً .. مباراة كمبالا سيتي والنادي المصري في تمام الساعة 3 عصراً على onsport -
دي ميستورا يتابع بانتباه الوضع في سوريا بعد القصف الأمريكي -
الجيش السوري الحر: لم نعلم مسبقا بالضربة الأمريكية ولن تفيدنا بشيء -
إندونيسيا تعرب عن قلقها إزاء الضربات الأمريكية في سوريا -
السيطرة على حريق في مصنع بويات بالعاشر بعد الدفع بـ16 سيارة إطفاء -
محافظ الجيزة: مجمع مدارس بـ"دهشور" على مساحة 18 ألف متر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

مرشح يُحرر محضر بـ«دائرة العامرية» للمطالبة بإيقاف الانتخابات بسبب تغير رقمه‎

Google+ Print
مرشح يُحرر محضر بـ«دائرة العامرية» للمطالبة بإيقاف الانتخابات بسبب تغير رقمه‎ مرشح يُحرر محضر بـ«دائرة العامرية» للمطالبة بإيقاف الانتخابات بسبب تغير رقمه‎

أرشيفية

حرر محمد مصطفي محمد علي “محمد البهنسي” المرشح المستقل بدائرة العامرية وبرج العرب ، محضرًا طالب فيه بإيقاف الانتخابات وإبطالها ، بسبب تغييررقمه الأنتخابي دون أخطاره بعد أستبعاد مرشح من الأنتخابات دون الأعلان عنه ، مما تسبب في تصويت مؤيدوه بشكل خطأ لمرشح أخر.

وقال بهنسي : أنه فوجىء بتغيير رقمه عند بدء عمليات التصويت ، وقام بإخطار لجنه الأنتخابات وقدم تظلم لرئيس اللجنه ، ثم قام بتحرير محضر في قسم شرطة العامرية أول.

وتسائل البهنسي : من المسئول عن أستبعاد مرشح دون أخطار باقي المرشحين ، وتغيير الأرقام بعد أن قمنا بطباعه الدعاية وصرفنا ألاف الجنيهات ، مشيرًا أن إلي أنه يطالب بأبطال العملية الأنتخابية برمتها وأيقاف التصويت ، وأنه سيقوم بأتخاذ كافة الأجراءات القانونية ضد لجنه الأنتخابات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا