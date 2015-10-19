مرشح يُحرر محضر بـ«دائرة العامرية» للمطالبة بإيقاف الانتخابات بسبب تغير رقمه‎

حرر محمد مصطفي محمد علي “محمد البهنسي” المرشح المستقل بدائرة العامرية وبرج العرب ، محضرًا طالب فيه بإيقاف الانتخابات وإبطالها ، بسبب تغييررقمه الأنتخابي دون أخطاره بعد أستبعاد مرشح من الأنتخابات دون الأعلان عنه ، مما تسبب في تصويت مؤيدوه بشكل خطأ لمرشح أخر.

وقال بهنسي : أنه فوجىء بتغيير رقمه عند بدء عمليات التصويت ، وقام بإخطار لجنه الأنتخابات وقدم تظلم لرئيس اللجنه ، ثم قام بتحرير محضر في قسم شرطة العامرية أول.

وتسائل البهنسي : من المسئول عن أستبعاد مرشح دون أخطار باقي المرشحين ، وتغيير الأرقام بعد أن قمنا بطباعه الدعاية وصرفنا ألاف الجنيهات ، مشيرًا أن إلي أنه يطالب بأبطال العملية الأنتخابية برمتها وأيقاف التصويت ، وأنه سيقوم بأتخاذ كافة الأجراءات القانونية ضد لجنه الأنتخابات.