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عادل الجبير: من الصعب تصور دور لإيران فى عملية السلام السورية

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عادل الجبير: من الصعب تصور دور لإيران فى عملية السلام السورية عادل الجبير: من الصعب تصور دور لإيران فى عملية السلام السورية
قال وزير الخارجية السعودى عادل الجبير اليوم الاثنين إنه من الصعب تصور دور لإيران فى جهود إحلال السلام فى سوريا نظرا لدورها العسكرى فى الصراع هناك، وكرر الجبير خلال حديثه فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية الألمانى فرانك فالتر شتاينماير موقف الرياض بأنه يتعين على الرئيس السورى بشار الأسد- المدعوم من إيران- التنحى من أجل تحقيق السلام.

وقال الجبير "السؤال: ماذا يجب على إيران أن تفعله لتكون جزءا من الحل فى سوريا؟ والرد بسيط جدا. عليها الانسحاب من سوريا وعليها عدم مد السلاح لنظام بشار الأسد وعليها سحب الميليشيات الشيعية التى أرسلتها... وبالتالى تستطيع أن يكون لها دور" مضيفا أن إيران هى حاليا محتل لأرض عربية فى سوريا.

وتابع قوله إن المملكة تعتقد أنه يجب على الأسد أن يتنحى ما إن تتشكل هيئة انتقالية بما يتفق مع محادثات جنيف للسلام عام 2012، وقال الجبير وفق ترجمة عربية لكلامه الذى أدلى به بالإنجليزية فى المؤتمر الصحفى "بعد تشكيل هذه الهيئة على الرئيس الأسد أن يتنحى. لو كانت أشهر أو شهرين أو ثلاثة أو أقل هذا ليس مهما ولكن لا دور للأسد فى مستقبل سوريا."
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