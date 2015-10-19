عادل إمام يدلي بصوته في مدرسة بالدقي .. ويؤكد: “لازم نشارك في الانتخابات”

أدلى الفنان عادل إمام، منذ قليل، بصوته في انتخابات النواب داخل لجنته بمدرسة بدر بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة.
ودعا الزعيم، في تصريحات لفضائية “سي بي سي إكسترا”، المصريين إلى المشاركة في الانتخابات والإدلاء بصوتهم، منتقداً عدم معرفة الناخبين بمرشحي النواب قائلاً “أنا شخصيًا مكنتش أعرف مين نازل”.
وانطلقت، صباح أمس، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة، وتستمر حتى التاسعة مساءً على مدى يومين، و27 مليون ناخب مقيدون في قاعدة البيانات يحق لهم التصويت من أصل 55.6 مليون في أكثر من 100 لجنة عامة على مستوى محافظات الجمهورية، وسط مراقبة من عدد من المنظمات الدولية، وتأمين من قوات الجيش والشرطة.