بالفيديو | إبراهيم عيسى : السيسى فقد المصداقية عند الشعب المصرى

قال الإعلامى إبراهيم عيسى ، عبر برنامجه ، المذاع على قناة القاهرة و الناس ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ، فقد مصداقيته لدى المواطن المصرى ، و ذلك بعد أن ساندت مؤسسات الدولة و بشدة إستفتاء الدستور.

و قال الإعلامى إبراهيم عيسى خلال عرض حلقة برنامجه مساء يوم الأحد الماضى ، أن عبد الفتاح السيسى ، قام بدعوة جموع الشعب المصرى للنزول و التصويت على إنتخابات مجلس النواب ، و لكن الشعب لم يلبى نداءه ، على عكس ما حدث فى تعديل الدستور ، و أكد الإعلامى أن هناك شيئًا قد تغير.

و تابع إبراهيم عيسى خلال برنامجه ، أن جميع مؤسسات الدولة ، دعمت و بشدة الإستفتاء على الدستور ، كما أكد أن هناك عبارات إتنشرت و فيما معناها ، أن مجلس الشعب سيعطل الرئيس.

الجدير بالذكر أن مصر تشهد حاليًا إنتخابات مجلس النواب فى عدد من المحافظات المصرية ، و السفارات المصرية فى الخارج ، كمرحلة أولى ، و لم يكن هناك إقبالًا كبير على صناديق الإقتراع.

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شبكةعيونالإخبارية

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