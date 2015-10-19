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محافظ الإسماعيلية يناقش برامج المشروعات الخدمية والمراكز التكنولوجية

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محافظ الإسماعيلية يناقش برامج المشروعات الخدمية والمراكز التكنولوجية محافظ الإسماعيلية يناقش برامج المشروعات الخدمية والمراكز التكنولوجية
استقبل اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية وفدا من ممثلى وزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء طارق الجندى وكيل أول الوزارة رئيس لجنة قطاع التفتيش والمتابعة الرقابية بالوزارة والذى يزور محافظة الإسماعيلية للمرور على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظة لمتابعة الأنشطة والبرامج التنفيذية للمشروعات المركزية والقومية والوقوف على مجهودات المحافظة فى تلك الأنشطة وقياس وتقييم مستوى الأداء.

اليوم السابع -10 -2015

وعقد محافظ الإسماعيلية ورئيس لجنة المتابعة وأعضاء الوفد الزائر مؤتمرا موسعا بحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد والعميد عماد عبد المولى المستشار العسكرى للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم ووكلاء الوزارات لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة ومديرى المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين.

اليوم السابع -10 -2015

وخلال المؤتمر استعرض المهندس سامى عبد العزيز حمودة وكيل أول الوزارة مدير الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمحافظة تقريرا عن متابعة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمحافظة خلال الفترة من بداية يناير إلى نهاية يونيو 2015 والذى تضمن عرض بيان الموقف التنفيذى لمراكز خدمة المواطنين العشرة بمراكز ومدن وأحياء المحافظة وعرض تقرير تفصيلى عن موقف الخدمات المباشرة التى قدمت للمواطنين خلال تلك الفترة وموقف التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومنظومة النظافة العامة وإعادة تدوير القمامة والمخلفات وعرض آخر موقف لبوابة الشكاوى وإدارة خدمة المواطنين ومتابعة الموقف التنفيذى لبرامج ومشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2015/2016.

اليوم السابع -10 -2015

وأشاد رئيس وأعضاء وفد وزارة التنمية المحلية بما شهده خلال العرض المصور للتقرير مؤكدين على ضرورة الاهتمام بتدقيق وتحديث كافة البيانات أولا بأول وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أنه جارى حاليا إعادة تطوير ورفع كفاءة جميع المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمحافظة والعمل على رفع مستوى الأداء لكافة البخدمات الجماهيرية.

اليوم السابع -10 -2015
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