رئيس جامعة دمياط يتفقد كليات الجامعة ويستمع لشكاوى الطلاب

تفقد اليوم الاثنين الدكتور رمضان الطنطاوى رئيس جامعة دمياط كليات الآداب، والفنون التطبيقية، والآداب بمدينة دمياط، حيث التقى عميد كلية الآداب والوكلاء وقام بتفقد سير العملية التعليمية حيث توجه إلى مدرجات وقاعات الكلية، وانتظمت العملية التعليمية حسبما هو مقيد بجدول المحاضرات المُعلن على كل مدرج وقاعة دراسية، وخلال جولته بمدرجات وقاعات الكلية، التقى طلاب الكلية من مختلف الفرق وناقش معهم عما إذا كانت لديهم أى استفسارات أو نقاط تتعلق بالعملية التعليمية، وطالب أحد الطلاب المكفوفين بالفرقة الثانية بقسم اللغة الفرنسية رئيس الجامعة بتوفير كتب برايل لتسهيل العملية التعليمية، الأمر الذى أكد عليه عميد الكلية أنه جارٍ الانتهاء من تلك الكتب وسيتم توفيرها للطلاب فى أقرب وقت، وخلال مناقشته مع طلاب الفرقة الثانية بقسم اللغة الإنجليزية، حث رئيس الجامعة الطلاب على ضرورة المحافظة على ممتلكات الكلية، وإعداد الأسر الطلابية لتقوية المشاركة البناءة للطلاب فى مختلف الأنشطة، كما صرح رئيس الجامعة بأنه سيتم نقل بعض محاضرات كلية الآداب وبعض محاضرات الكليات الأخرى ذات الكثافة العددية لحرم الجامعة الجديد بمدينة دمياط الجديد فور الانتهاء من تشطيبات المرحلة الأولى، وذلك قريبًا جدًا.

وفى كلية الفنون التطبيقية، تفقد رئيس الجامعة سير العمل بمطبعة الجامعة، وحث القائمين على العمل بالمطبعة بضرورة مضاعفة الجهود لطباعة كا مستلزمات الجامعة من المطبوعات التى تحتاجها الجامعة ووحداتها المختلفة.

كما عقد رئيس الجامعة اجتماع مع عميد كلية الزراعة وبعض أعضاء هيئة التدريس.