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بالصور.. نجاح استئصال ورم نادر داخل حجرات القلب بجامعة المنصورة

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بالصور.. نجاح استئصال ورم نادر داخل حجرات القلب بجامعة المنصورة بالصور.. نجاح استئصال ورم نادر داخل حجرات القلب بجامعة المنصورة
نجح فريق طبى برئاسة الدكتور نور الدين نعمان رئيس قسم القلب والصدر بمستشفى جامعة المنصورة، باستئصال ورم نادر داخل حجرات القلب داخل البطين الأيمن بالقلب ويبلغ حجم الورم 2.5 سم × 3 سم وكان الورم ملتصقا بجدار البطين الأيمن، وهى من الحالات نادرة الحدوث، وتم استخراج الورم باستخدام ماكينة القلب الصناعى بدون توقف عضلة القلب.

وتم إجراء الجراحة بواسطة فريق طبى متخصص يضم الدكتور محمد سند مدرس جراحة القلب والدكتور أمير البسطويسى مدرس مساعد والدكتور محمد سامح طبيب مقيم وفريق التخدير المعاون ويضم الدكتور نبيل عبد الرؤوف رئيس وحدة تخدير جراحة القلب والدكتور مجدى ممدوح والدكتور محمد عادل والدكتور سيد عبد الكريم.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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