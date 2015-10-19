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بالصور.. "زراعة الشرقية" تعقد اجتماع الحملة القومية للنهوض بالقمح

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بالصور.. "زراعة الشرقية" تعقد اجتماع الحملة القومية للنهوض بالقمح بالصور.. "زراعة الشرقية" تعقد اجتماع الحملة القومية للنهوض بالقمح
تحت رعاية المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية تم اليوم الاثنين 19/10/2015 عقد الاجتماع الثانى للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بالشرقية.

اليوم السابع -10 -2015

وحسب البيان الإعلامى حضر الدكتور عبد الله سويلم رئيس الحملة والدكتورة منال عبد الصمد والدكتورة شرين نبيل اعضاء الحملة بالشرقية والدكتور محمد سيد احمد شحاته مدير عام الارشاد بالادارة المركزية للارشاد والمهندس محمد طنطاوى الادارة المركزية للارشاد، وكذلك اخصائى القمح بمراكز المحافظة وذلك لمناقشة زيادة طريقة الزراعة على مصاطب حتى نصل ل 100 الف فدان وتوزيع الحقول الارشادية على مراكز المحافظة المختلفة بواقع حقل ارشادى لكل قرية.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>اليوم السابع -10 -2015
>

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