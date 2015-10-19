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فينجر: بايرن؟ لقد فزنا عليهم حين حققوا الثلاثية

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فينجر: بايرن؟ لقد فزنا عليهم حين حققوا الثلاثية فينجر: بايرن؟ لقد فزنا عليهم حين حققوا الثلاثية

مفاجأة كبيرة في اختيارات أحمد حسام "ميدو" نجم منتخب السابق والمدير الفني الحالي للإسماعيلي وهو يشارك في لعبة FilGoal.com لاختيار فريق أحلام الكرة المصرية.

هناك عشرات الاختيارات يمكن طرحها وأنت تختار فريق أحلام الكرة المصرية.. أفضل 11 نجما في ملعب واحد.

ويتيح لك FilGoal.com فرصة اختيار فريق أحلامك من بين نجوم الكرة المصرية ومشاركة أصدقائك، من خلال لعبة تفاعلية. يمكنك المشاركة فيها بضغطة زر واحدة.

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طرح FilGoal.com هذا السؤال على عدد من نجوم الكرة المصرية.. والآن نحن مع ميدو ليشارك في اللعبة.

رد ميدو "في حراسة المرمى، اختار عصام الحضري بالتأكيد لأنه الأفضل في تاريخ مصر على المستوى الفني ومستوى الإنجازات مع ".

وأردف "إبراهيم حسن هو الأبرز في مركز الظهير الأيمن. وفي قلبي الدفاع اختار وائل جمعة وإبراهيم يوسف، مع أحمد رمزي الظهير الأيسر".

وواصل متابعا "حسني عبد ربه هو الارتكاز الوحيد في فريقي، وأمامه حازم إمام ومحمود الخطيب مع حسن شحاتة".

وأتم ميدو "يقود هجوم فريقي حسام حسن وجمال عبد الحميد".

شاهد ميدو يشرح أسباب اختياراته

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فيديو اليوم السابع

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