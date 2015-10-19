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بوتين يؤكد دعمه لتسليح العراق وتبادل المعلومات لمحاربة "داعش"

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بوتين يؤكد دعمه لتسليح العراق وتبادل المعلومات لمحاربة "داعش" بوتين يؤكد دعمه لتسليح العراق وتبادل المعلومات لمحاربة "داعش"
تسلم رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي، رسالة خطية من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أكد خلالها رغبة روسيا فى تطوير العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات وخاصة فى مجال التسليح وتبادل المعلومات لمواجهة عصابات تنظيم (داعش) الإرهابى.

وشدد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادى - خلال لقائه مع السفير الروسى لدى بغداد ايليا مورجونوف اليوم/الاثنين/، حيث سلمه رسالة بوتين - على حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع روسيا بما يخدم مصلحة الشعبين.

وأضاف: إن العراق يواجه اليوم حربا شرسة ضد داعش ويحتاج لكل جهد دولى من اجل التخلص من هذه العصابات الإرهابية، وهناك تنسيق مشترك مع روسيا بشأن القضاء على الإرهاب.

وعلى صعيد آخر، أشار العبادى إلى أن بنود الموازنة العامة وتفاصيلها التى تم إقرارها أمس /الأحد/ تتسم بالدقة والواقعية وتأخذ بعين الاعتبار الايرادات المالية النفطية وغير النفطية المتوقعة لعام 2016 وتأمين الرواتب والأجور لموظفى الدولة والقوات المسلحة والأمنية والحشد الشعبى اضافة الى التسليح اللازم لمواجهة داعش.

ولفت إلى أن موازنة 2016 تضمنت تأمين المبالغ اللازمة للمتقاعدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية وتخصيصات الفلاحين ودعم محصولى القمح والأرز، مشيرا إلى أن الموازنة الاتحادية أقرت بقيمة بلغت 106 تريليونات دينار بسعر "تخميني" لبرميل النفط 45 دولارا أمريكيا وبمعدل تصدير يبلغ 6ر3 مليون برميل يوميا.

يذكر أن العراقية وافقت على تشكيل "خلية معلومات" فى بغداد تضم روسيا وإيران وسوريا والعراق لتبادل المعلومات الاستخبارية فقط حول تنظيم (داعش) الإرهابى من أجل مساعدة القوات العراقية لهزيمة الإرهاب وحماية الشعب العراقي.. وتستهدف الخلية جمع ومعالجة وتحليل المعلومات عن الوضع فى منطقة الشرق الأوسط فى إطار محاربة داعش، وأن إدارة الخلية ستكون بالتناوب بين ضباط من الدول الأربع، على أن لا تتجاوز فترة إدارة كل طرف ثلاثة أشهر، وان الجانب العراقى سيقوم بهذه المهمة بالمرحلة الأولى وفقا لما تم التفاهم عليه.
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