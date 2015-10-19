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محمد بن راشد آل مكتوم يسأل المواطنين والمقيمين: "هل أنت سعيد فى دبى؟"

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محمد بن راشد آل مكتوم يسأل المواطنين والمقيمين: "هل أنت سعيد فى دبى؟" محمد بن راشد آل مكتوم يسأل المواطنين والمقيمين: "هل أنت سعيد فى دبى؟"
توجه حاكم دبى محمد بن راشد آل مكتوم بسؤال للمواطنين والمقيمين فى دبى: "هل أنت سعيد فى دبى"، وذلك عبر استبيان أطلقه لمعرفة مدى رضا وسعادة المواطنين عن العيش والاستقرار فى إمارة دبى بدولة الإمارات.

ونشرت الصفحة الرسمية للشرطة الإماراتية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" السؤال، كما فاجأت الشرطة المواطنين بإرسال رسائل نصية عبر الهواتف النقالة لتحقيق انتشار أكبر للاستطلاع ومعرفة ردود أفعال المواطنين الإماراتيين والمقيمين على حد سواء.

وجاء فى الاستطلاع الذى لفت انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعى شعار "سعادتك أولاً"، وشكراً لمساعدتنا فى جعل دبى أسعد مدينة.

وتفاعل العديد من رواد موقع فيس بوك مع الاستطلاع وعبروا عن سعادتهم الشديدة بالتواجد والعيش فى مدينة دبى، لكن لفتوا الانتباه لقلة المرتبات مقارنة بالمجهود المبذول، وبعض التعامل غير السليم من الشركات مع موظفيها، لكنهم أجمعوا على رغبتهم بالاستمرار فى العيش فى الإمارة .
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

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