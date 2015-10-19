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طيران التحالف يقصف مخازن أسلحة للحوثيين جنوب غربى العاصمة اليمنية

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طيران التحالف يقصف مخازن أسلحة للحوثيين جنوب غربى العاصمة اليمنية طيران التحالف يقصف مخازن أسلحة للحوثيين جنوب غربى العاصمة اليمنية
قصف طيران التحالف العربى بقيادة مخازن أسلحة تابعة لميلشيات الحوثى والمخلوع على عبد الله صالح، فى منطقة "عطان الجبلية" جنوب غربى العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكرت قناة (سكاى نيوز) اليوم /الاثنين/ أن قصف طيران التحالف مواقع ومخازن أسلحة ميلشيات الحوثيين فى صنعاء جاء فى وقت تحاول فيه القوات الشرعية الاقتراب من العاصمة صنعاء.
>وفى تعز، أشارت القناة إلى أنها شهدت معارك عنيفة بين المقاومة وميليشيات الحوثى وصالح، لا سيما فى الجبهة الشرقية التى تشمل "ثعبات والكمب ومحيط القصر الجمهوري".

وأوضحت أن المعارك تزامنت مع قصف عنيف شنه الحوثيون وميليشيات صالح على مناطق عدة فى المحافظة، حيث سقطت بعض القذائف على أحياء سكنية.

ويأتى تركيز القصف على صنعاء بعد أن تمكنت القوات الموالية للحكومة، بدعم من التحالف العربي، من طرد الحوثيين من خمسة محافظات يمنية فى الجنوب فيما تواصل الآن الضغط للوصول إلى العاصمة اليمنية صنعاء.
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مصر 365

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