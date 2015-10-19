دبلوماسى موريتانى: الرئيس الموريتانى لا يفكر فى فترة رئاسية ثالثة

نفى الدبلوماسى الموريتانى أحمد ولد أباه أن يكون رئيس البلاد محمد ولد عبد العزيز يفكر فى مأمورية (فترة) رئاسية ثالثة.

وقال أحمد ولد أباه - السفير الموريتانى لدى اليونسكو - فى تصريحات صحفية فى باريس إن الدستور الموريتانى يقر مأموريتين (فترتين)، ولا يمكن إعادة الانتخاب إلا مرة واحدة لمأمورية من خمس سنوات، وإن رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد عبد العزيز، الذى تنتهى ولايته الرئاسية الحالية فى 2019، لن يغير الدستور.

وأضاف أن هذه السيناريوهات لا وجود لها إلا فى مخيلة الذين يتحدثون عنها، على اعتبار أنها "أحاديث صالونات يتعاطاها من لا شغل له"، مؤكدا أن "محمد ولد عبد العزيز سيحترم الدستور الموريتاني".

وحمل الدبلومسى الموريتانى بشدة على المعارضة الموريتانية، مشيرا إلى أن ما أسمته بعض أوساط المعارضة "درس بركينا فاسو" لا ينبغى تعميمه، مطالبا فى الوقت ذاته بالتزام النسبية فى الأمور، وتفادى محاولات إسقاط وضعيات مختلفة.

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