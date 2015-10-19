مصدر لبنانى: مقتل وإصابة 20 من جبهة النصرة إثر قصف جوى للجيش اللبناني

قتل ثمانية من مسلحى تنظيم جبهة النصرة الإرهابى وأصيب 12 آخرون إثر إطلاق طائرة تابعة للجيش اللبنانى صاروخ "جو أرض" على تجمع للمسلحين فى جرود بلدة عرسال بشمال شرق لبنان (الجرود هى المناطق الجبلية الجرداء النائية التابعة للبلدة).

وقال مصدر أمنى لبنانى فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنه تم رصد هذا التجمع قرب مدينة الملاهى ببلدة عرسال، فقامت طائرة تابعة للجيش اللبنانى من طراز "سيسنا" الأمريكية الصنع بقصف المسلحين مما أدى إلى تدمير عربة تابعة لهم تحمل مدفع مضاد للطيران متوسط إضافة إلى سقوط القتلى والمصابين المشار إليهم.

ولفت إلى أن أغلب المسلحين الذين لقوا مصرعهم أو أصيبوا من القيادات ، ولذا تم نقل المصابين إلى مستشفيات ميدانية فى مناطق نائية خوفا من الوقوع فى قبضة الجيش اللبنانى ، خاصة أن المنطقة التى جرى فيها القصف لاينتشر بها الجيش.

وأشار إلى أن المسلحين حاولوا أن يروجوا أن ماجرى هو إنفجار فى مخيم للاجئين السوريين بالمنطقة وهذا غير صحيح

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