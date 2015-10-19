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ملابس اطفال عليها صور جنسيه تغذو السوق المصرى

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ملابس اطفال عليها صور جنسيه تغذو السوق المصرى ملابس اطفال عليها صور جنسيه تغذو السوق المصرى

ظاهره غريبه فى  السوق المصرى  تتسبب  فى  صدمه للكثير من  المصريين   وهى  وجود رسومات اباحيه على ملابس الاطفال   قامت سيده  مصريه برفع صوره  على احد مواقع التواصل الاجتماعى   تشتكى  من الصدمه التى  قد اصيبت بها  بعد شراء  ملابس جديده لفصل الشتاء لابنتها الصغيره  و لم تنتبه  للرسومات المتواجده على الملابس   فهى  لرسوم  كرتونيه مثل جميع ملابس الاطفال ولكن  بعد  ان ارتدت ابنتها  الملابس الجديده   تفاجأت  بأن هذه الرسوم  تقوم بعمل   اشكال جنسيه  فاضحه  مما جعلها  تقوم بتصويرها  ونشرها  لتخبر اصدقائها  بما حدث لها.

وسرعان ما  تنقلت هذه الصوره على مواقع التواصل وكان هناك ردود  فعل  قويه فهناك  من  طالب  بمعرفه  اسم الشركه المصنعه لهذه الملابس حتى تقوم  برفع قضايا ضدها  وهناك من هاجم بقوه و  أكد ان  حدث مثل هذا لا يجب ان يمر مرور الكرام و يجب  المعاقبه القويه لمن صنع وصمم هذه الملابس   فأنهم يحاولون ان  يعبثون فى عقول الاطفال  و يزرعون فى انفسهم الثقافه الجنسيه منذ الصغر  .

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