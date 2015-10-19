«الأمم المتحدة» بصدد إلغاء تجريم المخدرات في العالم

قال رجل الأعمال ريتشارد برانسون، مالك مجموعة «فيرجن» العالمية، إن الأمم المتحدة على وشك إصدار ندائها لجميع الحكومات في العالم، لإلغاء تجريم المخدرات وإنهاء الحرب على استخدام وحيازة جميع المواد غير المشروعة -على حد قوله-.

وأضاف «برانسون»، إن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أظهر تقريرًا بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن التقرير غير بشكل كبير موقف المنظمات في مجال مكافحة المخدرات، وفقًا لما نُشر في موقع «الأندبندنت».

وذكر«برانسون» إنه بالرغم من عدم إصدار التقرير إلى الآن، وإرساله لوسائل الإعلام في مناطق حظر المخدرات، إلا أنه قرر إعلان الأمر للجمهور في وقت مبكر، خوفًا أن تتراجع الأمم المتحدة عن هذ الخطوة الهامة وترضخ للضغوط التي ستواجهها.

ترجمة: محمد الموجي