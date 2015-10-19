العثور على جثة طالبة بالزى المدرسى مقتولة بجوار مرفق مياه بالدقهلية

عثر أهالى مدينة شربين بمحافظة الدقهلية على جثة طالبة بالزى المدرسى، كانت متغيبة منذ فترة.

تلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء السعيد عمارة، مدير مباحث المديرية، بوصول بلاغ من أهالى مدينة شربين بالعثور على جثة طالبة.

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد حسين، رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وتبين أن الجثة لفتاة تدعى مديحة على محمد محمود، ومقيمة بمساكن الهيمة ببندر شربين وتم العثور عليها بجوار مرفق مياه شربين وكانت ترتدى الزى المدرسى، وبالفحص تبين أن عائلتها قد تقدمت بتحرير محضر بتغيبها منذ فترة، وعلى الفور تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى شربين العام لبيان أسباب الوفاة وجار تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.