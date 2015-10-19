القبض على 4 عاطلين وبحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية

ألقت مباحث الإسماعيلية القبض على عاطلين مطلوب التنفيذ عليهما فى 3 أحكام قضائية، كما تمكنت من القبض على عاطلين آخرين بحوزتهما أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالمدينة الساحلية.

وتلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام ضباط الإدارة بالقبض على المدعو (ج. م. ج) 40 سنة عاطل مقيم أبو صوير المحطة ــ دائرة مركز أبو صوير مطلوب التنفيذ عليه الجناية رقم 15012 لسنة 2012 جنايات مركز الإسماعيلية والمحكوم فيها بالسجن 10 سنوات بتهمة " ضرب أدى إلى موت والجناية رقم 855 لسنة 2010 مركز الإسماعيلية والمحكوم فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة سرقة بالإكراه. والمدعو (ه. م.ا) 48 سنة عاطل مقيم مدينة نصرـ القاهرة مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 2058 لسنة 2015 مركز التل الكبير، والمحكوم فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة مخدرات.

كما تمكنوا من القبض على المدعو (أ. ص.م) 26 سنة عاطل مقيم البعالوة ــ دائرة مركز التل الكبير وبحوزته سلاح أبيض "سنجة"، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع والمدعو ( م. ع.ر) 27 سنة عاطل مقيم المستقبل ــ دائرة مركز أبو صوير وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن " مطواه "، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع .

وتم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.