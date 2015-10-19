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بالصور.. إقبال متوسط على التصويت في اليوم الثاني للانتخابات البرلمانية في أسوان‎

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بالصور.. إقبال متوسط على التصويت في اليوم الثاني للانتخابات البرلمانية في أسوان‎ بالصور.. إقبال متوسط على التصويت في اليوم الثاني للانتخابات البرلمانية في أسوان‎

جانب من الإقبال على اللجان

شهد عدد من اللجان الانتخابية في اليوم الثانى لعملية التصويت للانتخابات البرلمانية بمحافظة أسوان إقبالا متوسطا من جانب الناخبين حتى الآن، حيث كانت نسبة الإقبال بلجان 83و84و85و86 بمدرسة سعاد ماهر سيدات ولجان رقم 80و81و82 بمدرسة فتحي منصور رجال ولجان 5و6 للسيدات بمدرسة التجربية بنات متوسطة وأفضل من الأمس، أما لجان 77و78و79 بمدرسة العروة الوثقي بكيما ولجان 16و17و18و19و20 و21 بمدرسة أبطال أكتوبر إقبال متوسط للسيدات.
> والجدير بالذكر بأنه تقدم للانتخابات البرلمانية على مستوى مراكز ومدن أسوان 144 مرشح تم استبعاد 16 منهم لأسباب مختلفة ، فيما يتنافس 128مرشح حالياً على النظام الفردى منهم 44 مرشح ينتمون لـ 17 حزب سياسي و 84 مرشح أخر كمستقلين ، كما شاركت في النظام الفردي 4 سيدات منهم 3 سيدات في الدائرة الأولي وسيدة بالدائرة الرابعة ، أما بالنسبة لنظام القوائم فهناك 7 مرشحين يتنافسوا ضمن 4 قوائم سيقوم الناخبين باختيار قائمة منهم ليسفر عن فوز مرشحين ، ليصبح بذلك عدد أعضاء مجلس النواب 2015 عن محافظة أسوان المنتخبين 10 أعضاء من بينهم 8 سيتم اختيارهم علي النظام الفردي ، و 2 بنظام القائمة .

 

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