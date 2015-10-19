ضبط شخصين أمام لجان بالبحيرة للدعاية لمرشح والاشتباك مع الأمن

قامت قوات الأمن بمحافظة البحيرة، بإلقاء القبض على أحد الأشخاص بدمنهور لقيامه بتوزيع دعاية لأحد المرشحين أمام مدرسة أبو الريش.

كما تم إلقاء القبض على مواطن باللجنة رقم 197 بقرية شيشت الأنعام التابعة لمركز إيتاي البارود لاشتباكه مع قوات التأمين.

وفي سياق متصل، قرر رئيس لجنة مدرسة طلعت حرب بمركز كفر الدوار ابعاد مندوبي حزب النور بسبب قيامهم بتوجيه الناخبين داخل اللجان.

وانطلقت، صباح أمس، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة، وتستمر حتى التاسعة مساءً على مدى يومين، و27 مليون ناخب مقيدون في قاعدة البيانات يحق لهم التصويت من أصل 55.6 مليون في أكثر من 100 لجنة عامة على مستوى محافظات الجمهورية، وسط مراقبة من عدد من المنظمات الدولية، وتأمين من قوات الجيش والشرطة.