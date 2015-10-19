أخبار عاجلة

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك -
حجازي يخضع لكشف طبي.. والأهلي يواصل مرانه غدًا -
الجبلاية: محمود بسيوني لا علاقة له بما حدث بعد لقاء إنبي وطنطا -
تعرف على رواتب الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية -
انتظرونا غداً .. مباراة كمبالا سيتي والنادي المصري في تمام الساعة 3 عصراً على onsport -
دي ميستورا يتابع بانتباه الوضع في سوريا بعد القصف الأمريكي -
الجيش السوري الحر: لم نعلم مسبقا بالضربة الأمريكية ولن تفيدنا بشيء -
إندونيسيا تعرب عن قلقها إزاء الضربات الأمريكية في سوريا -
السيطرة على حريق في مصنع بويات بالعاشر بعد الدفع بـ16 سيارة إطفاء -
محافظ الجيزة: مجمع مدارس بـ"دهشور" على مساحة 18 ألف متر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ضبط شخصين أمام لجان بالبحيرة للدعاية لمرشح والاشتباك مع الأمن

Google+ Print
ضبط شخصين أمام لجان بالبحيرة للدعاية لمرشح والاشتباك مع الأمن ضبط شخصين أمام لجان بالبحيرة للدعاية لمرشح والاشتباك مع الأمن

أرشيفية

قامت قوات الأمن بمحافظة البحيرة، بإلقاء القبض على أحد الأشخاص بدمنهور لقيامه بتوزيع دعاية لأحد المرشحين أمام مدرسة أبو الريش.

كما تم إلقاء القبض على مواطن باللجنة رقم 197 بقرية شيشت الأنعام التابعة لمركز إيتاي البارود لاشتباكه مع قوات التأمين.

وفي سياق متصل، قرر رئيس لجنة مدرسة طلعت حرب بمركز كفر الدوار ابعاد مندوبي حزب النور بسبب قيامهم بتوجيه الناخبين داخل اللجان.

وانطلقت، صباح أمس، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة، وتستمر حتى التاسعة مساءً على مدى يومين، و27 مليون ناخب مقيدون في قاعدة البيانات يحق لهم التصويت من أصل 55.6 مليون في أكثر من 100 لجنة عامة على مستوى محافظات الجمهورية، وسط مراقبة من عدد من المنظمات الدولية، وتأمين من قوات الجيش والشرطة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا