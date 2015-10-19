مدرستان تتهمان ربة منزل "محبوسة" بالنصب عليهما فى الإسماعيلية

اتهمت مدرستان ربة منزل بالنصب عليهما عن طريق بيع نفس الشقة لهما مرتين فى مدينة المستقبل بدائرة مركز أبو صوير فى الإسماعيلية.

كان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث بلاغا من كلا من "نهلة.ت"- 28 سنة مدرسة مقيمة بدائرة مركز أبوصوير - و"عزة .ا"- 48 سنة مدرسة مقيمة بدائرة مركز الإسماعيلية – اتهمتا فيه "عزيزة م. ن" - 42 سنة بدون عمل مقيمة بدائرة قسم أول الإسماعيلية – "المحبوسة احتياطيًا على ذمة اتهامها بتلقى رشوة فى القضية رقم 3361 إدارى قسم ثالث لسنة 2015 " بالنصب والاستيلاء منهما على مبالغ مقابل بيعها شقة لهما مرتين بمدينة المستقبل دائرة مركز أبوصوير.

أكدت التحريات صحة ما جاء بالبلاغ فتحرر المحضر اللازم ، وإحالته إلى النيابة العامة لاستصدار إذن باستخراج المتهمة من محبسها ومواجهتها بالشاكيتين وما أسفرت عنه التحريات.

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