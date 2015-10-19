أخبار عاجلة

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك -
حجازي يخضع لكشف طبي.. والأهلي يواصل مرانه غدًا -
الجبلاية: محمود بسيوني لا علاقة له بما حدث بعد لقاء إنبي وطنطا -
تعرف على رواتب الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية -
انتظرونا غداً .. مباراة كمبالا سيتي والنادي المصري في تمام الساعة 3 عصراً على onsport -
دي ميستورا يتابع بانتباه الوضع في سوريا بعد القصف الأمريكي -
الجيش السوري الحر: لم نعلم مسبقا بالضربة الأمريكية ولن تفيدنا بشيء -
إندونيسيا تعرب عن قلقها إزاء الضربات الأمريكية في سوريا -
السيطرة على حريق في مصنع بويات بالعاشر بعد الدفع بـ16 سيارة إطفاء -
محافظ الجيزة: مجمع مدارس بـ"دهشور" على مساحة 18 ألف متر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مدرستان تتهمان ربة منزل "محبوسة" بالنصب عليهما فى الإسماعيلية

Google+ Print
مدرستان تتهمان ربة منزل "محبوسة" بالنصب عليهما فى الإسماعيلية مدرستان تتهمان ربة منزل "محبوسة" بالنصب عليهما فى الإسماعيلية
اتهمت مدرستان ربة منزل بالنصب عليهما عن طريق بيع نفس الشقة لهما مرتين فى مدينة المستقبل بدائرة مركز أبو صوير فى الإسماعيلية.

كان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث بلاغا من كلا من "نهلة.ت"- 28 سنة مدرسة مقيمة بدائرة مركز أبوصوير - و"عزة .ا"- 48 سنة مدرسة مقيمة بدائرة مركز الإسماعيلية – اتهمتا فيه "عزيزة م. ن" - 42 سنة بدون عمل مقيمة بدائرة قسم أول الإسماعيلية – "المحبوسة احتياطيًا على ذمة اتهامها بتلقى رشوة فى القضية رقم 3361 إدارى قسم ثالث لسنة 2015 " بالنصب والاستيلاء منهما على مبالغ مقابل بيعها شقة لهما مرتين بمدينة المستقبل دائرة مركز أبوصوير.

أكدت التحريات صحة ما جاء بالبلاغ فتحرر المحضر اللازم ، وإحالته إلى النيابة العامة لاستصدار إذن باستخراج المتهمة من محبسها ومواجهتها بالشاكيتين وما أسفرت عنه التحريات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365