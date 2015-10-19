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ضبط المتهم بسرقة مساكن منطقة الإشارة بالزقازيق

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ضبط المتهم بسرقة مساكن منطقة الإشارة بالزقازيق ضبط المتهم بسرقة مساكن منطقة الإشارة بالزقازيق
ضبط رجال مباحث قسم ثان الزقازيق المتهم بسرقة المساكن فى منطقة الإشارة وبحوزته عدد من المشغولات الذهبية وأجهزة اللاب، وأحالوه إلى النيابة فباشرت معه التحقيق بإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

كان اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، بتعدد البلاغات أمام الرائد عصام عتيق رئيس مباحث قسم ثان الزقازيق بسرقة المساكن فى منطقة الإشارة بدائرة القسم.

تشكل فريق بحث قاده الرائد عصام عتيق رئيس المباحث ومعاونوه النقيبان محمد مصطفى وخالد النادى توصل إلى أن وراء ارتكاب السرقات "محمود د ف د" 23 سنة منجد وبمداهمته ألقى القبض عليه وبحوزته مشغولات ذهبية وتحرر له المحضر رقم 15638 جنح القسم لسنة 2015.

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