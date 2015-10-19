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بشهادة الأمريكان.. البفتة أحسن والملابس الداخلية الواسعة تقوى الخصوبة

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بشهادة الأمريكان.. البفتة أحسن والملابس الداخلية الواسعة تقوى الخصوبة بشهادة الأمريكان.. البفتة أحسن والملابس الداخلية الواسعة تقوى الخصوبة
رغم سخريتنا من الكالسون والملابس الداخلية الواسعة و"البفتة"، التى كان يرتديها آباؤنا وأجدادنا قديماً، أوصى مؤتمر الجمعية الأمريكية لطب الإنجاب مؤخرًا بارتداء الملابس الداخلية الواسعة، لأنها تساهم فى رفع فرص الإنجاب، وهو ما قد يفسر لنا القدرة الإنجابية العالية التى كان يتمتع بها المصريون فى الماضى.

وكشفت النتائج أن الملابس الداخلية الواسعة تساهم فى الحد من تلف وموت الحيوانات المنوية بنسبة 25% مقارنة بالملابس الداخلية الضيقة، حيث يساهم ذلك فى خفض حرارة الخصيتين وتعزيز جودة الحيوانات المنوية.

وعلى النقيض تماماً يساهم ارتداء "البوكسر" الضيق خلال النهار والليل فى تلف الحمض النووى DNA الخاص بالحيوانات المنوية.

وأوصى الباحثون الرجال الذين يرغبون فى الإنجاب بارتداء الملابس الداخلية الواسعة والكالسونات الفضفاضة، وذلك لتعزيز صحة الحيوانات المنوية، وكما أوصى الباحثون الرجال بالنوم بدون ملابس للتمتع بأقصى فائدة.

وكانت الأبحاث السابقة قد حذرت الشباب والمراهقين من وضع اللابتوب على الركبتين، نظراً لأنها تساهم فى تدمير الحيوانات المنوية.

ونشرت هذه النتائج أيضاً على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى التاسع عشر من شهر أكتوبر الجارى.

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