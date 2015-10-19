بتهد حيلك وتدمر صحتك.. ايه اللى بيحصل لجسمك بعد تناول مشروبات الطاقة؟

كشف تقرير نشر مؤخرًا بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن آلية عمل مشروبات الطاقة داخل الجسم وذلك بعد تناول زجاجة من هذا المشروب بحجم 500 ميللى.

وأوضح التقرير أن مشروب الطاقة يحتوى على 13 ملعقة صغيرة من السكر، كما يحتوى على كمية كبيرة من الكافيين تعتبر 4 أضعاف الكمية الموجودة بفنجان القهوة.

وفيما يتعلق بآلية عمل مشروبات الطاقة فهى تشمل:

1.

المخ:

يثبط مشروب الطاقة مادة الأدينوسين سريعًا والتى يفرزها المخ وتساعدك على النوم، ويساهم الكافيين فى التأثير سريعًا على المخ، ويجعله ينشط بشكل كبير وهو ما يمنحك شعورًا بالأرق وعدم القدرة على النوم.

2.

الدم:

بعد تناول المشروب يقوم المخ بإفراز هرمون الأدرينالين فى الدم، وترتفع مستوياته بشكل ملحوظ، فتتحول مستويات الجلوكوز إلى طاقة.

3.

القلب:

يساهم المشروب فى زيادة سرعة ضربات القلب، ويتم ضخ كميات كبيرة من الدم إلى العضلات.

4.

المخ مرة أخرى:

بعد زيادة مستويات الجلوكوز فى الدم بشكل ملحوظ، ترتفع مستويات الدوبامين التى يفرزها المخ، ومن ثم تشعر أنك تتمتع بطاقة عالية.

5.

الجلد:

نظرًا لسرعة ضربات القلب والعمليات الحيوية العديدة التى تحدث بجسمك، يبدأ الجلد فى إفراز المزيد من العرق بشكل زائد، وهو ما يفقده العديد من العناصر المهمة.

6.

الجسم:

عقب زيادة مستويات الكافيين بشكل مفرط، تتحول مستويات الطاقة العالية إلى الشعور بالقلق والعصبية، وتبدأ حالة جسمك فى التدهور.

وكشفت الأبحاث عن بعض المخاطر الصحية التى قد تتسبب فيها مشروبات الطاقة مثل: التشنجات وآلام الصدر وخفقان القلب والأرق والدوخة والصداع ويبدأ الشعور بالتنميل.