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توريه: كنت أتوسل ميسي ' الأفضل ' كي لا يهينني بمراوغة

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توريه: كنت أتوسل ميسي ' الأفضل ' كي لا يهينني بمراوغة توريه: كنت أتوسل ميسي ' الأفضل ' كي لا يهينني بمراوغة

أشاد يايا توريه لاعب مانشستر سيتي بزميله السابق ليونيل ميسي نجم برشلونة وقال إنه أفضل من لعب بجواره حتى اللحظة.

وأشار توريه خلال مقابلة حصرية مع قناة بي تي سبورت إلى أنه يرى تشابها كبيرا بين ميسي ورونالدينيو وإن كان يفضل الأول ويراه عبقريا.

وقال لاعب برشلونة السابق:"اللعب مع ميسي روعة ومواجهته هي أسوأ شيء".

وأضاف "هو أصعب خصم لعبت ضده. كنت أقول له كلما اقتربت منه لا لا رجاء لا تفعل وتراوغني مثلما تفعل بالأخرين".

وأردف "هو الأفضل. سمعت مرة باتريس إفرا وكارلوس تيفيز يتحدثان عن مدى اجتهاد كريستيانو رونالدو في التدريبات لكن ميسي مختلف فهو عبقري وهي طبيعته. خلال المران الأمور تكون سهلة بالنسبة له".

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