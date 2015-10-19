فينجر: بايرن؟ لقد فزنا عليهم حين حققوا الثلاثية

يثق أرسين فينجر مدرب أرسنال في قدرة فريقه في التغلب على ضيفه الثلاثاء المقبل بايرن ميونيخ في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال الفرنسي للصحفيين:"نحن واثقون في أنفسنا. واجهنا بايرن في أوج قوته من قبل وفزنا عليه. ذلك الفريق صاحب الثلاثية الذي ضم فرانك ربيري وأريين روبن وهما في قمة المستوى".

وأضاف "لا يوجد فريق يخلو من نقاط الضعف. إذا سألتني هل ستهاجمهم سأقول لك لا لكن لكل فريق نقاط ضعف".

ويتصدر بايرن المجموعة برصيد ست نقاط ويتذيلها أرسنال بعد خسارته أمام دينامو زغرب في كرواتيا وعلى ملعبه أمام أوليمبياكوس.