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عمر السومة.. إبراهيموفيتش الدوري السعودي يواصل التالق

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عمر السومة.. إبراهيموفيتش الدوري السعودي يواصل التالق عمر السومة.. إبراهيموفيتش الدوري السعودي يواصل التالق

أكد عمر السومة مهاجم أهلي جدة تفوقه على أقرانه، وقدم مباراة عظيمة أمام النصر في قمة الأسبوع من دوري جميل، ليواصل اللاعب السوري تألقه في الملاعب ، بتسجيله "هاتريك" جديد، كان على حساب حامل لقب المسابقة المحلية، على أرضية ملعب الجوهرة في جدة.

ويمتاز السومة بصفات هجومية رائعة، تجعله هو الأفضل على الصعيد الهجومي في الدوري السعودي، وتجبر المتابعين على مناداته بإبراهيموفيتش الدوري -مع الفارق- نظراً للقدرات الفذة التي يتمتع بها مهاجم الأهلي.

التسديدات الصاروخية

سدد عمر السومة 4 تسديدات قوية على المرمى، 3 تجاه الحارس، وتسديدة واحدة فقط خارج المرمى، ليسجل 3 أهداف رائعة، نتيجة ميله المستمر إلى استخدام قدمه داخل وخارج منطقة الجزاء دون توقف.

التمركز

يمتاز السومة بقوة جسمانية واضحة، لذلك يجيد الاحتفاظ بالكرة تحت ضغط، ويشارك كثيرا في بناء هجمة الأهلي، لذلك يساعد بقية أعضاء فريقه على التألق، نتيجة انشغال مدافعي النصر بقوته، مما أدى إلى زيادة المساحات أمام لاعبي الأجنحة والأطراف.

اللعب النظيف

لا يرتكب السومة مخالفات كثيرة داخل الملعب، بل تجده دائماً في الموقع المناسب، سواء أمام المرمى من خلال ترجمة الفرص إلى أهداف، أو خارج المنطقة لزيادة التمرير مع زملائه، لذلك لا يستخدم الخشونة أمام منافسيه، ويجيد فقط اللعبة الجميلة التي تُمتع جماهير فريقه.

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