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بالصور.. استخدام الأطفال فى الدعاية للمرشحين بالوادى الجديد

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بالصور.. استخدام الأطفال فى الدعاية للمرشحين بالوادى الجديد بالصور.. استخدام الأطفال فى الدعاية للمرشحين بالوادى الجديد
رصدت كاميرا "اليوم السابع" قيام أنصار أحد المرشحين بدائرة الخارجة الانتخابية باستخدام الأطفال فى الدعاية لمرشحيهم من خلال ترديد الأغانى ورفع الصور الخاصة بالمرشح الانتخابى فى محيط إحدى لجان مدينة الخارجة، كما قام آخرون بوضع أجهزة حاسب آلى عليها صور المرشح وقيامهم باستخراج بيانات الناخبين وتوجيههم لاختيار المرشح المذكور.

اليوم السابع -10 -2015

وقام عدد كبير من المرشحين باستخدام وسيلة النقل الجماعى للناخبين من أحياء مدينة الخارجة إلى مقار اللجان باستخدام سيارات عليها صور المرشحين وتوجيههم بتوزيع البطاقات الخاصة بالمرشحين والتى تم سحبها من الناخبين اثناء دخولهم إلى اللجان.

اليوم السابع -10 -2015

يبلغ عدد الناخبين بالبحيرة 3 ملايين و528 ألفا و484 مواطنا يدلون بأصواتهم فى 1737 لجنة فرعية بإشراف 713 مركزا انتخابيا لاختيار 27 نائبا من بين 243 مرشحا فى 10 دوائر هى الدائرة الأولى (مركز ومدينة دمنهور) مقرها "مركز دمنهور" 4 مقاعد، والدائرة الثانية (المحمودية والرحمانية) مقرها "مركز المحمودية" مقعدان، والدائرة الثالثة (كفر الدوار) مقرها "مركز كفر الدوار" 4 مقاعد، والدائرة الرابعة (أبوحمص وإدكو) مقرها "مركز أبوحمص" 3 مقاعد، والدائرة الخامسة (رشيد) ومقرها "مركز رشيد" مقعد واحد، والدائرة السادسة (أبو المطامير وحوش عيسى) مقرها "مركز أبو المطامير" 3 مقاعد، والدائرة السابعة (الدلنجات) مقرها "مركز الدلنجات" مقعدان، الدائرة الثامنة (كوم حمادة) مقرها "مركز كوم حمادة" مقعدان، الدائرة التاسعة (بدر ووادى النطرون) مضاف إليها إداريا "قسم غرب النوبارية" مقرها "مركز بدر" مقعدان، الدائرة العاشرة (إيتاى البارود وشبراخيت) مقرها "مركز إيتاى البارود" 4 مقاعد.

ويصوت الناخبون لاختيار 15 نائبا يمثلون واحدة من قوائم "فى حب " و"النور" و"الاستقلال والجبهة المصرية" و"فرسان مصر" المتنافسة فى قطاع غرب الدلتا، الذى يضم محافظات: الإسكندرية "7 مقاعد"، والبحيرة "7 مقاعد"، ومرسى مطروح "مقعد واحد".

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

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- التوك شو:"العليا للانتخابات": الإقبال متوسط ويصعب حصر الناخبين.. أمن الإسكندرية: ضبط مخالفين أمام لجان بعضهم ينتمى لحزب النور.. وزير التنمية المحلية: إقبال الناخبين على التصويت فى اليوم الأول ضعيف
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- "المنظمة المصرية" تصدر تقريرها لليوم الأول..رئيس لجنة بالعمرانية يستعين بوكيل مرشح بديلا لموظف..ورشاوى انتخابية بالفيوم..وتصويت جماعى بالجيزة..ومنع متابعين دوليين ومحليين من دخول لجان ببنى سويف وأسوان
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- حرب البلاغات تشتعل فى أول يوم تصويت بانتخابات البرلمان.. ساويرس يتهم "النور" و"بكار" بالسب والقذف..والجبهة المصرية توثق مخالفات انتخابية بمحاضر..و"المصريين الأحرار" يقاضى عبد الرحيم على ومرشحين سلفيين
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