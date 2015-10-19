بالصور .. قافلة طبية بقرية الروضة بمركز بئر العبد فى شمال سيناء

شهدت قرية الروضة بمركز بئر العبد اليوم قافلة متكاملة للإصحاح البيئي، نظمتها جامعة قناة السويس تحت رعاية اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، والدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، تم خلالها فحص 193 مواطن فى مختلف التخصصات، وتحويل 3 حالات مرضية للعلاج بمستشفى الجامعه فى الإسماعيلية.

وقال الدكتور، عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فى تصريحات له، إن القافلة تضم نخبة متميزة من الأساتذة فى مجالات وتخصصات الطب البشرى وطب الأسنان والبيطرى والزراعة والصيدلة والتمريض، وتم الكشف والعلاج بالمجان على أهالى قرية الروضة والقادمين من الشيخ زويد من المقيمين بالقرية والتجمعات القريبة.

ضمت القافلة الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع والدكتور حبشى النادى نائب رئيس الجامعة لفرع العريش والدكتورة عزيزة عمر وكيل كليه الطب لخدمة المجتمع والدكتور عبد المجيد رئيس قسم طب الاسرة.

كان فى استقبال القافلة المهندس عدلى اليماني، والدكتور محمد سالم عميد معهد الدراسات البيئية وممدوح سلمان امين المعهد ونوال سالم مقرر فرع المجلس القومى للسكان بالعريش، وسناء جلبانه مقررة المجلس القومى للطفولة والأمومة بالعريش وعدد من القيادات الشعبية والتنفذية.



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