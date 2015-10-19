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ارتفاع عدد مصابى مشاجرة أنصار المرشحين أمام لجنة بالفيوم لـ3 حالات

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ارتفاع عدد مصابى مشاجرة أنصار المرشحين أمام لجنة بالفيوم لـ3 حالات ارتفاع عدد مصابى مشاجرة أنصار المرشحين أمام لجنة بالفيوم لـ3 حالات
أكد الدكتور سامح محمد السيد، مدير إسعاف الفيوم، أن عدد المصابين فى المشاجرة التى نشبت بين أنصار المرشحين أمام لجنة المعهد الأزهرى بقرية طبهار بمركز أبشواى وصل إلى 3 مصابين، حيث تم نقل الطفل كريم ممدوح سليمان، 13 سنة، مصابًا بساقه اليمنى إلى مستشفى أبشواى المركزى.

وكان تم نقل كل من رمضان محمود على، 48 سنة، مصابًا بطلق نارى بأسفل الظهر، وأحمد صلاح أحمد، 13 سنة، مصابًا بطلقات رش بالساقين، وتم نقلهما إلى مستشفى الفيوم العام.

تلقى اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، إخطارًا بوقوع مشاجرة أمام لجنة المعهد الأزهرى بقرية طبهار بمركز أبشواى، استخدمت فيها الأسلحة النارية، وأسفرت عن إصابة 2 من أنصار أحد المرشحين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية وقوات الأمن المركزى من السيطرة على المشاجرة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة الفيوم مليونا و695 ألفا و277 ناخبا، يصوتون فى 847 لجنة فرعية، تحت إشراف 338 مقرا انتخابيا، حيث تضم دائرة مركز الفيوم 128 لجنة فى 47 مقرا يصوت بها 248 ألفا و335 ناخبا، و117 لجنة فى 31 مقرا بدائرة بندر الفيوم مقيد بها 250 ألفا و861 ناخبا، و172 لجنة فى 88 مقرا بدائرة مركز إطسا مقيد بها 331 ألفا و314 ناخبا، و99 لجنة فى 33 مقرا بدائرة مركز طامية مقيد بها 204 آلاف و596 ناخبا، و143 لجنة فى 54 مقرا بمركز سنورس مقيد بها 288 ألفا و19 ناخبا، و188 لجنة بمركزى إبشواى ويوسف الصديق ضمن 85 مقرا مقيد بها 371 ألفا و792 ناخبا.

كما يصوت الناخبون لاختيار قائمة من الـ4 المتنافسة فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وهى "فى حب " و"ائتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال" و"نداء مصر"، و"كتلة الصحوة الوطنية المستقلة".

ويضم قطاع الصعيد محافظات الجيزة وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان والفيوم والوادى الجديد والبحر الأحمر، لتفوز قائمة واحدة بـ45 نائبا فى برلمان 2015

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