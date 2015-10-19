ضبط أحد أنصار حزب النور بحوزته نموذج لورقة التصويت بالوادى الجديد

منعت قوات الشرطة والجيش المكلفة بتأمين لجنة مدرسة 6 أكتوبر بمدينة الخارجة أحد أنصار مرشح حزب النور بمدينة الخارجة من قيامه بعمل دعاية انتخابية لصالح مرشحه مستخدمًا نموذج من بطاقة التصويت، واضعًا علامة أمام مرشح حزب النور.

تم القبض عليه واصطحابه لقسم شرطة الخارجة، وتم إخلاء سبيله بعدها ليعود مرة أخرى إلى ممارسة نشاطه أمام نفس اللجنة المذكورة.

كما منعت قوات الشرطة تجمهر أنصار الناخبين أمام اللجان الانتخابية بكثافة لعمل دعاية انتخابية موجهة لصالح مرشحيهم مستخدمين عدة وسائل لخرق الصمت الانتخابى ومنها النقل الجماعى والتوجيه الانتخابى وتوزيع كروت شخصية للمرشحين.

وتشهد محافظة الوادى الجديد، تنافسا بين 40 مرشحا للفوز بـ4 مقاعد للفردى من خلال تصويت 153 ألفا و952 مواطنا.

ويتنافس فى الدائرة الأولى (الخارجة وباريس)، 24 مرشحًا على مقعدين بإجمالى عدد ناخبين 66 ألفا و299 مواطنا يصوتون فى 22 لجنة فرعية بإشراف 22 مقرا انتخابيا، فيما يتنافس فى الدائرة الثانية (الداخلة والفرافرة)، 16 مرشحًا على مقعدين بإجمالى عدد ناخبين 87 ألفا و653 مواطنا يصوتون فى 68 لجنة فرعية بإشراف 37 مركزا انتخابيا.

كما يصوت الناخبون لاختيار قائمة من الـ4 المتنافسة فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وهى "فى حب مصر" و"ائتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال" و"نداء مصر" و"كتلة الصحوة الوطنية المستقلة".

ويضم قطاع الصعيد محافظات "الجيزة وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان الفيوم والوادى الجديد والبحر الأحمر" لتفوز قائمة واحدة بـ45 نائبا فى برلمان 2015.

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