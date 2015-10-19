غرفة عمليات محافظة الأقصر: لا صحة لوجود تزوير بلجنة 65 بإسنا

صرح العميد أحمد طارق، رئيس غرفة العمليات بمحافظة الأقصر، بأنه تم التحرى حول ما نشر بإحدى صفحات التواصل الاجتماعى التابعة لإحدى الصحف المحلية بالمحافظة، بوجود تزوير داخل لجنة 65 فى المطاعنة بمدينة إسنا، وذلك من قبل العقيد أركان حرب لؤى الجابرى بغرفة العمليات، وتبين عدم صحة الخبر، حيث إن اللجنة مفتوحة للتصويت أمام المواطنين ولم يتم غلقها.

وكانت إحدى صفحات التواصل الاجتماعى قد نشرت خبرًا مفاده غلق لجنة بالمطاعنة، بسبب استغلال صوت أحد الناخبين، وهو الأمر الذى تم التحرى عنه والتأكد من مواصلة عمل اللجنة وعدم غلقها.

ويبلغ عدد الناخبين فى الاقصر ٧٦٤ ألفا و٦٨٥ ناخبا مقسمين على 5 دوائر يصوتون لاختيار 6 نواب من بين 91 مرشحا منهم 52 مستقلا و39 حزبيا.

>ويصوت الناخبين فى 378 لجنة فرعية منهم 93 لجنة للذكور و89 لجنة لللاناث و196 لجنة مشتركة باشراف 172 مقرا انتخابيا

>وبلغ عدد المرشحين بالدائرة الأولى "بندر الأقصر" 22 مرشحا بـ 22 مقرا انتخابيا و69 لجنة فرعية، وفى الدائرة الثانية "مركز الأقصر " 20 مرشحا و30 مقرا انتخابيا و69 لجنة فرعية، وبالدائرة الثالثة مركز القرنة 15 مرشحا و28 مقرا انتخابيا و55 لجنة فرعية، وفى الدائرة الرابعة "مركز أرمنت" 14 مرشحا و30 مقرا انتخابيا، و54 لجنة فرعية، وبالدائرة الخامسة" مركز إسنا " 20 مرشحا و62 مقرا انتخابيا و131 لجنة فرعية

>ويصوت الناخبين لاختيار قائمة من الـ 4 المتنافسة فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وهى " فى حب مصر "و " إئتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال"و " نداء مصر" و"كتلة الصحوة الوطنية المستقلة "

>ويضم قطاع الصعيد محافظات الجيزة وبنى سويف والمنيا واسيوط وسوهاج والاقصر وقنا واسوان الفيوم والوادى الجديد والبحر الاحمر لتفوز قائمة واحدة بـ 45 نائبا فى برلمان 2015 .

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