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بالصور.. وفد من الكوميسا يتفقد 13 لجنة انتخابية ببنى سويف

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قام اليوم الاثنين وفد من منظمة الكوميسا الدولية بتفقد 13 لجنة انتخابية موزعين على 8 مقرات انتخابية بمركز أهناسيا غرب محافظة بنى سويف، حيث تفقدوا لجان قرية النويرة ولجان المدينة وأثنوا على سير العملية الانتخابية.

من جانبة قال خالد عويس رئيس مدينة اهناسيا لـ"اليوم السابع"، أن الاقبال فى اليوم الأول من الانتخابات وصل الى 18 %، مؤكداً على ارتفاع النسبة اليوم الاثنين.

يتنافس فى الدوائر الـ7 لمحافظة بنى سويف 159 مرشحا على 14 مقعدًا فردياً، ويبلغ عدد اللجان الفرعية 843 وعدد الذين يحق لهم التصويت مليونا و600 ألف مواطن.

فى الدائرة الأولى "مركز وبندر بنى سويف" يتنافس 37 مرشحًا على ثلاثة مقاعد، وفى الدائرة الثانية "مركز الواسطى" يتنافس 24 مرشحًا على مقعدين، ويتنافس 27 مرشحًا فى الدائرة الثالثة "مركز ناصر" على مقعدين، وفى الدائرة الرابعة "مركز ببا" يتنافس 23 مرشحًا على مقعدين، وفى الدائرة الخامسة "مركز إهناسيا" يتنافس 13 مرشحًا على مقعدين، وفى الدائرة السادسة "مركز الفشن" يتنافس 25 مرشحًا على مقعدين، وفى الدائرة السابعة "مركز سمسطا" يتنافس 12 مرشحًا على مقعد واحد.

كما يصوت الناخبون لاختيار قائمة من الـ4 المتنافسة فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وهى "فى حب " و"ائتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال" و"نداء مصر" و"كتلة الصحوة الوطنية المستقلة".

ويضم قطاع الصعيد محافظات "الجيزة وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان الفيوم والوادى الجديد والبحر الأحمر"، لتفوز قائمة واحدة بـ45 نائبا فى برلمان 2015.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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