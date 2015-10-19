بالصور.. قوات الأمن بأسيوط تساعد المسنين فى التنقل باللجان الانتخابية

تقوم القوات والمسلحة وأفراد الشرطة، بتوفير كراسٍ متحركة بجميع اللجان الانتخابية لنقل الناخبين من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة إلى داخل اللجان للإدلاء بأصواتهم أو مساندة المرضى وكبار السن منهم للدخول مترجلين بالإضافة إلى توفير بعض عناصر الشرطة النسائية على أغلب لجان السيدات ببندر أسيوط لمساعدة دخول كبار السن من السيدات وتنظيم عملية دخول الناخبين.

يتنافس فى أسيوط 182 مرشحًا منهم 69 حزبيا، 113 مستقلا بينهم 4 سيدات و4 معاقين على 20 مقعدا للفردى فى 9 دوائر هى أبنوب والفتح، ديروط، القوصية، صدفا والغنايم، أبوتيج، ساحل سليم والبدارى، منفلوط، بندر أسيوط، مركز أسيوط ويبلغ عدد الناخبين 2 مليون و349 ألفا و337 ناخبا يدلون بأصواتهم فى 1168 لجنة فرعية موزعة على 13 مركزا إداريا وحيا بإشراف 496 لجنة مركزية.

كما يصوت الناخبون لاختيار قائمة من الـ4 المتنافسة فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وهى "فى حب مصر" و"ائتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال" و"نداء مصر" و"كتلة الصحوة الوطنية المستقلة".

ويضم قطاع الصعيد محافظات "الجيزة وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان الفيوم والوادى الجديد والبحر الأحمر" لتفوز قائمة واحدة بـ45 نائبا فى برلمان 2015.



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