بالفيديو.. إحالة شكوى ضد مرتضى منصور تتهمه بالتعدى على مرشح للمحامى العام لنيابات الجيزة

أحال المستشار ناجى شحاتة، رئيس لجنة الدقى والعجوزة، الشكوى المقدمة من أحد المرشحين ضد مرتضى منصور يتهمه فيها بالتعدى عليه بالضرب، إلى المحامى العام لنيابة شمال الجيزة، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.

وكشف المستشار ناجى شحاتة، عن تلقيه شكوى رسمية من العميد مدحت الحناوى، عميد سابق بالقوات المسلحة، ومرشح بدائرة الدقى والعجوزة، رمز السهم، يتهم فيها المحامى مرتضى منصور، بالتعدى عليه بالضرب، والتعدى على رئيسة اللجنة الفرعية حسبما جاء بالشكوى، وذلك خلال تواجد مرتضى على اللجان 11،12،13.، وكيل عن نجله المرشح.

وأضاف شحاتة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الشكوى المقدمة من المجنى عليه موثقة، والتزم صاحبها صحيح القانون، ولذلك قررت احالتها للمحامى العام لنيابة شمال الجيزة للتحقيق فيها، مشيرا إلى أن المتضرر حرر محضرا ضد مرتضى منصور رقم 21252 جنح العجوزة.