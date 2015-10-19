أخبار عاجلة

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك -
حجازي يخضع لكشف طبي.. والأهلي يواصل مرانه غدًا -
الجبلاية: محمود بسيوني لا علاقة له بما حدث بعد لقاء إنبي وطنطا -
تعرف على رواتب الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية -
انتظرونا غداً .. مباراة كمبالا سيتي والنادي المصري في تمام الساعة 3 عصراً على onsport -
دي ميستورا يتابع بانتباه الوضع في سوريا بعد القصف الأمريكي -
الجيش السوري الحر: لم نعلم مسبقا بالضربة الأمريكية ولن تفيدنا بشيء -
إندونيسيا تعرب عن قلقها إزاء الضربات الأمريكية في سوريا -
السيطرة على حريق في مصنع بويات بالعاشر بعد الدفع بـ16 سيارة إطفاء -
محافظ الجيزة: مجمع مدارس بـ"دهشور" على مساحة 18 ألف متر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بالفيديو.. إحالة شكوى ضد مرتضى منصور تتهمه بالتعدى على مرشح للمحامى العام لنيابات الجيزة

Google+ Print
بالفيديو.. إحالة شكوى ضد مرتضى منصور تتهمه بالتعدى على مرشح للمحامى العام لنيابات الجيزة بالفيديو.. إحالة شكوى ضد مرتضى منصور تتهمه بالتعدى على مرشح للمحامى العام لنيابات الجيزة
أحال المستشار ناجى شحاتة، رئيس لجنة الدقى والعجوزة، الشكوى المقدمة من أحد المرشحين ضد مرتضى منصور يتهمه فيها بالتعدى عليه بالضرب، إلى المحامى العام لنيابة شمال الجيزة، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.

وكشف المستشار ناجى شحاتة، عن تلقيه شكوى رسمية من العميد مدحت الحناوى، عميد سابق بالقوات المسلحة، ومرشح بدائرة الدقى والعجوزة، رمز السهم، يتهم فيها المحامى مرتضى منصور، بالتعدى عليه بالضرب، والتعدى على رئيسة اللجنة الفرعية حسبما جاء بالشكوى، وذلك خلال تواجد مرتضى على اللجان 11،12،13.، وكيل عن نجله المرشح.

وأضاف شحاتة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الشكوى المقدمة من المجنى عليه موثقة، والتزم صاحبها صحيح القانون، ولذلك قررت احالتها للمحامى العام لنيابة شمال الجيزة للتحقيق فيها، مشيرا إلى أن المتضرر حرر محضرا ضد مرتضى منصور رقم 21252 جنح العجوزة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس

بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري