نادى قضايا الدولة:أصيب وتوفى اثنان من أبنائنا ومستمرون فى تحمل الصعاب

أعرب مجلس إدارة نادى مستشارى قضايا الدولة عن فخرة بأبنائه من مستشارى الهيئة الذين تحملوا الصعاب والمخاطر لأداء دورهم الوطنى فى إتمام العملية الانتخابية لبرلمان مصر فى يومها الأول.

وقال المستشار عبد العاطى النجار السكرتير المساعد لمجلس النادى إنه يتمنى الشفاء العاجل للمستشار إبراهيم يوسف، الذى أصيب فى حادث تصادم خلال توجهه لاستلام أوراق لجنته الانتخابية بأسيوط أمس الأول ويدعو الله أن يلهم أسرة المستشار صابر سعيد عضو الهيئة الصبر والسلوان فى وفاته بذات الحادث.

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