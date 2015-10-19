"الرقابة الإدارية" تسقط عصابة النصب على الراغبين فى شراء شقق "القرعة"

ألقى رجال هيئة الرقابة الإدارية القبض على أفراد تشكيل عصابى تخصص فى إيهام المواطنين الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية وأراضٍ من بنك التعمير والإسكان ووزارة الإسكان بنظام القرعة العلنية بقدرتهم على التدخل فى القرعة بالمخالفة للحقيقة وتخصيص الوحدات والأراضى لهم مقابل حصولهم منهم على رشوة.

كانت تحريات ضباط الهيئة توصلت إلى أن مهندسة بمديرية إسكان القاهرة تدعى "أ.ج" تزعمت التشكيل العصابى واستأجرت شقة بالاشتراك مع آخرين للقاء عملائها وتمكنت من النصب على الكثير من المواطنين بالحصول من كل منهم على 100 ألف جنيه مقابل تخصيص أرض و20 ألف جنيه مقابل تخصيص وحدة سكنية على سبيل الرشوة.

وأوضحت التحريات أن المتهمة تتولى تقديم طلبات التخصيص للراغبين فى امتلاك الشقق وفى حالة فوزهم بالقرعة مصادفة تحتفظ بمبلغ الرشوة وفى حالة عدم فوزهم نتهرب ولا تعيد المبالغ اليهم وبمداهمتهم ضبط رجال الرقابة الإدارية كافة المتهمين وأحالوهم إلى نيابة شرق القاهرة الكلية فأمرت بحبسهم على ذمة التحقيق.