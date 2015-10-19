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العثور على سيارة "ملاكى" مبلغ بسرقتها فى الإسماعيلية

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العثور على سيارة "ملاكى" مبلغ بسرقتها فى الإسماعيلية العثور على سيارة "ملاكى" مبلغ بسرقتها فى الإسماعيلية
عثر ضباط مباحث مركز أبوصوير بالإسماعيلية، أثناء تفقدهم الحالة الأمنية بدائرة، على سيارة "ملاكى" مبلغ بسرقتها ومتروكة بدائرة المركز.

تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل، مدير المباحث الجنائية، يفيد بأنه أثناء مرور ضباط وحدة مباحث مركز أبو صوير لتفقد الحالة الأمنية بدائرة المركز عثروا على سيارة" ملاكى "رقم 60533 الإسماعيلية ماركة مازدا، وبالكشف عليها تبين أنها مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 8083 لسنة 2015 جنح مركز أبوصوير عن بلاغ المدعو( أحمد سليمان محمد أحمد) مقيم بمدينة المستقبل دائرة مركز أبوصوير .

تم التحفظ على السيارة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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