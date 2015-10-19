القبض على نجار متهم باغتصاب وسرقة أموال معيدة بالعجوزة

ألقت مباحث الجيزة القبض على نجار متهم باغتصاب معيدة جامعية بعد اقتحام شقتها فى العجوزة وسرقة 15 ألف جنيه منها بالإكراه، واعترف بارتكاب الجريمة وتبين سابقة اتهامه فى عدة قضايا "سرقة وحيازة مخدرت وسلاح" وبإحالته إلى النيابة أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.

تلقى المقدم أحمد الوليلى رئيس مباحث العجوزة بلاغا بتعرض معيدة للاغتصاب على يد مجهول داخل شقتها بدائرة القسم، وبالانتقال إلى محل الواقعة وسؤال المجنى عليها أفادت أن الجانى تسلل إلى الشقة ودخل عبر نافذة الصالة وهددها بسكين واعتدى عليها جنسيا واستولى على 15 ألف جنيه وفر هاربا.

بتكثيف التحريات تبين أن المتهم هو "ر.م"- 23 سنة نجار مسلح - وبإعداد كمين تم ضبطه وبحوزته سكين وهاتفين محمول والمبلغ المستولى عليه من شقة الضحية واعترف بما نسبه إليه وتبين سابقة اتهامه فى 3 قضايا "سرقة بالإكراه وحيازة سلاح أبيض ومخدرات" فتحرر له المحضر اللازم وأحاله اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى النيابة فأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.