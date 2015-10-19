أخبار عاجلة

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك -
حجازي يخضع لكشف طبي.. والأهلي يواصل مرانه غدًا -
الجبلاية: محمود بسيوني لا علاقة له بما حدث بعد لقاء إنبي وطنطا -
تعرف على رواتب الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية -
انتظرونا غداً .. مباراة كمبالا سيتي والنادي المصري في تمام الساعة 3 عصراً على onsport -
دي ميستورا يتابع بانتباه الوضع في سوريا بعد القصف الأمريكي -
الجيش السوري الحر: لم نعلم مسبقا بالضربة الأمريكية ولن تفيدنا بشيء -
إندونيسيا تعرب عن قلقها إزاء الضربات الأمريكية في سوريا -
السيطرة على حريق في مصنع بويات بالعاشر بعد الدفع بـ16 سيارة إطفاء -
محافظ الجيزة: مجمع مدارس بـ"دهشور" على مساحة 18 ألف متر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مدير مباحث الشرقية يقود فريقا لكشف غموض ذبح زوجين داخل منزلهما ببلبيس

Google+ Print
مدير مباحث الشرقية يقود فريقا لكشف غموض ذبح زوجين داخل منزلهما ببلبيس مدير مباحث الشرقية يقود فريقا لكشف غموض ذبح زوجين داخل منزلهما ببلبيس
قاد اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير البحث الجنائى بالشرقية، فريق بحث بإشراف اللواء خالد يحيى مدير الأمن ،لكشف غموض العثور على زوجين مذبوحين داخل منزلهما بمنطقة أرض علوان التابعة لمدينة بلبيس واشتبه فريق البحث الذى يضم ضباطا من فرع الأمن العام على أعلى مستوى فى بعض الأشخاص وجارى مناقشتهم .

كان اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية تلقى ، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث بعثور الأهالى على "محمد إ ف " 70 سنة وزوجته "فوزية ع ا" 65 سنة مقتولين بطعنات فى الرقبة وبإيداع الجثتين مستشفى الأحرار تحرر المحضر رقم 11350 إدارى مركز بلبيس لسنة 2015 وإخطار نيابة بلبيس برئاسة المستشار أمير نوار وإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365