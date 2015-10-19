مدير مباحث الشرقية يقود فريقا لكشف غموض ذبح زوجين داخل منزلهما ببلبيس

قاد اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير البحث الجنائى بالشرقية، فريق بحث بإشراف اللواء خالد يحيى مدير الأمن ،لكشف غموض العثور على زوجين مذبوحين داخل منزلهما بمنطقة أرض علوان التابعة لمدينة بلبيس واشتبه فريق البحث الذى يضم ضباطا من فرع الأمن العام على أعلى مستوى فى بعض الأشخاص وجارى مناقشتهم .

كان اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية تلقى ، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث بعثور الأهالى على "محمد إ ف " 70 سنة وزوجته "فوزية ع ا" 65 سنة مقتولين بطعنات فى الرقبة وبإيداع الجثتين مستشفى الأحرار تحرر المحضر رقم 11350 إدارى مركز بلبيس لسنة 2015 وإخطار نيابة بلبيس برئاسة المستشار أمير نوار وإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

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