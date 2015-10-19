بالصور..مرور الشرقية: ضبط 6 متعاطين للمخدرات أثناء القيادة فى مدينة الزقازيق

تواصل إدارة مرور الشرقية حملاتها اليومية، لملاحقة متعاطى المخدرات أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وضبط المخالفات الأخرى بمدينة الزقازيق والطرق السريعة والعامة.

وقال اللواء سيد ندا مدير الإدارة العامة لمرور الشرقية، إن حملة اليوم بمدينة الزقازيق قادها الرائد حازم الأحمدى رئيس وحدة مرور الزقازيق، برئاسة العقيد ضياء عبد الغفار رئيس مباحث الإدارة، وإشراف اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية- بالتنسيق مع مديرية الصحة، وأجرت التحاليل الطبية لـ 34 سائقا تبين إيجابية 6 منهم بتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة فتحفظت عليهم طبقا للقانون الجديد، والذى يقضى بمعاقبة كل من يقود مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن عام، يتم زيادتها إلى عامين، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه إذا ترتب على ذلك إصابة شخص.

وسحبت الحملة ذاتها 256 رخصة بمخالفات متنوعة كما ضبطت 160 مخالفة سرعة" رادار " وسحب 10 تراخيص مخالفة البيئة، وحررت 137 حالة تصالح فورى و180 غرامات الونش وحجزت 4 سيارات واحدة بدون لوحات و3 بدون تراخيص و6 تكتوك و9 دراجة بخارية بدون لوحات .

فى غضون ذلك سحبت وحدة مرور العاشر من رمضان برئاسة الرائد أحمد شوقى والنقيب طارق كمال ضابط ثانى الوحدة، 13 رخصة لمخالفة شروط الترخيص بتحميل ركاب بالأجر ،و 4 رخص للسير عكس الإتجاه، وضبطت 113 موتوسيكل بدون لوحات معدنية وحررت 44 تصالح فورى و58 نماذج من 125 مرور.

وشدد مدير إدارة المرور على حسن التعامل مع المواطنين أثناء الاستيقاف، زالتنبيه عليهم بضرورة ارتداء حزام الأمان والخوذة حفاظا على سلامتهم.