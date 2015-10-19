سيف بن زايد المتحدث الرئيسي في منتدى الإعلام الإماراتي

كشف نادي دبي للصحافة أن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، سيلقي الكلمة الافتتاحية كمتحدث رئيسي في الدورة الثالثة لمنتدى الإعلام الإماراتي، الذي يعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، وذلك يوم الأربعاء الموافق الرابع من نوفمبر 2015 في قاعة الشيخ سعيد في المركز التجاري العالمي.

وتمثل مشاركة سموه في هذه الدورة إضافة هامة تزامناً مع محور المنتدى الذي يدور حول التلاحم بين القيادة الرشيدة والشعب الإماراتي والموقف الوطني وروح الانتماء العميقة التي أظهرها المجتمع الإماراتي في تفاعله مع استشهاد مجموعة من خيرة أبنائه وأبطال قواتنا المسلحة الباسلة الذين قضوا في ساحة الشرف والفداء خلال مشاركتهم ضمن قوات التحالف العربي في عملية "إعادة الأمل" في جمهورية اليمن الشقيقة مطلع شهر سبتمبر الماضي.

يتناول المنتدى في دورته الحالية الدور الوطني المهم الذي لعبه وما زال الإعلام المحلي وسط الظروف الراهنة والمرحلة المحورية التي تمر بها الدولة، في ظل مشاركة القوات المسلحة الاماراتية في دعم اليمن الشقيق ومعاونة أهلها على استعادة الشرعية المسلوبة، إضافة الى دور الإعلام في التصدّي للأخبار المغلوطة وتحييد آثارها السلبية المدمرة والتي تشكل تهديداً مباشراً للجبهة الداخلية والأمن المجتمعي.

ويأتي اختيار هذا المحور للدورة الثالثة لمنتدى الإعلام الاماراتي سعياً لإيجاد وتنشيط حالة حوارية متجددة تتعرض بالنقاش والتحليل الموضوعي لأهم الظواهر التي تعتري الإعلام المحلي سواء كان مصدرها داخلي أو جرّاء التحولات المتسارعة المحيطة، وما تعكسه تلك الظواهر من آثار مباشرة على المجتمع، وتأكيداً على دور الإعلام كوسيلة مؤثرة من وسائل التغيير الإيجابي في المجتمع.

يشارك في المنتدى هذا العام حوالي 1000 شخصية من نخبة قيادات الإعلام المحلي وصناع القرار في المؤسسات الإعلامية والخبراء والأكاديميين وطلبة الإعلام في الدولة .