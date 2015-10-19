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محمد بن زايد يعزي في شهيد الوطن هادف حميد الشامسي

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محمد بن زايد يعزي في شهيد الوطن هادف حميد الشامسي محمد بن زايد يعزي في شهيد الوطن هادف حميد الشامسي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واجب العزاء إلى أسرة الشهيد البطل هادف حميد الشامسي الذي استشهد خلال أدائه واجبه الوطني والقومي ضمن قواتنا المسلحة الباسلة المشاركة في التحالف العربي لإعادة الأمل والشرعية إلى الجمهورية اليمنية الشقيقة.

وأعرب سموه - خلال زيارته اليوم لمجلس العزاء في منطقة زاخر في مدينة العين - عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الشهيد هادف حميد الشامسي .. داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأكد سموه خلال ترحمه والحضور على شهداء الوطن أن التضحيات الجليلة لشهدائنا الأبرار والمواقف البطولية لرجال قواتنا المسلحة في ميادين العز والشرف هي مبعث فخر ومحل اعتزاز دولة الامارات العربية المتحدة قيادة وشعبا و خير برهان على عمق انتمائنا العربي وحرصنا الكبير على الحفاظ  على أمن واستقرار البلدان الشقيقة ومد يد العون لها ونصرة قضاياها العادلة والوقوف معها في مواجهة قوى الظلم والبغي والتطرف والإرهاب والتهديدات التي تقوض  دعائم الامن والسلام والاستقرار في المنطقة.

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